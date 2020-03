Keď Galko a Rajtár vytiahli Pyramídovú hru

Mám desiatku rozumných a inteligentných priateľov, ktorí v priebehu novembra 2019 prepadli akejsi kolektívnej hypnóze a prakticky zo dňa na deň stratili schopnosť zdravého úsudku. Ohniskom nákazy boli Rajtár, Blahová a Galko.

Tretí z menovaných rozposielal v tom čase o.i. aj jeden hromadný email, z ktorého by aj nezainteresovaným mohlo byť jasnejšie, koľká bije. Je to len jedna rukolapná ukážka manipulatívneho štýlu priebežnej komunikácie medzi vedením a členmi Demokratickej strany, vďaka ktorému sa iba po pár osobných stretnutiach z rozumne mysliacich ľudí stali niečo ako prívrženci tajnej sekty s nulovou schopnosťou kritického pohľadu na svojich vodcov:

Milí priatelia, spolubojovníci, kandidáti Demokratickej strany

1. Spúšťame kampaň "od dverí k dverám".

Nebojte sa oslovovať známych aj neznámych ľudí... Vôbec sa nezaoberajte prieskumami,takúto kampaň, akú máme v DS nezachytia žiadne prieskumy. Ak by mali ľudia obavy, že voľbou DS prepadne hlas, odpovedzte, že ide o politický podvod, rozprávku, vďaka ktorej sa vždy necháme obalamutiť, a preto tu máme Kočmerovcov a Gorily. A ukážte im článok v novinách o "Rozprávke o prepadnutých hlasoch".

Komunikujte s pokorou. Používajte svoje osobné príbehy: "Poznáte ma, 20 r. roznášam poštu, učím vaše deti, liečim vás a vašu rodinu, pracujem v miestnej fabrike, som aktivista apod..."

Nebojujeme o rozhodnutých voličov, bojujeme o

1,8 mil.nevoličov

+ 780 tisíc voličov, ktorí sa rozhodujú až posledný týždeň

+ 560 tisíc, ktorí sa rozhodujú v deň volieb

My potebujeme na 5% iba 140 tisíc hlasov.

TAKŽE MÁME O ČO BOJOVAŤ...

2. HRA "Urobme spoločne bohatým politickým stranám škrt cez rozpočet"

Ľuďom veľmi ležia v žalúdku strany, ktoré míňajú na kampaň ťažké mil.eur a pred voľbami si už delia ministerské kreslá... Voliči by ich veľmi radi vytrestali. Zároveň majú ľudia radi príbeh o tom, ako David porazil Goliáša. Nadchnime ich, že môžu byť súčasťou niečoho podobného, keď malá slušná stana so skromným rozpočtom, s entuziazmom spoločne s nimi porazí veľké prachaté stany.

Ako to robím ja:

Mám 5 výborných priateľov, na ktorých sa môžem spoľahnúť v tom, že ma budú za každých okolností voliť (a tým aj DS) a sú ochotní pre mňa niečo spraviť aj navyše. Dám každému z nich po 100 ks novím SLUŠNOSŤ ZVÍŤAZÍ a 100 ks kalendárikov. Každého z nich zároveň poprosím, aby spravil to isté, teda aby našiel 5 svojich priateľov, ktorí spravia pre neho to isté, ako on pre mňa. Pôjdu voliť DS a nájdu po 5 ďalších svojich priateľov a nasledovníkov, ktorým odovzdajú po 20 novín a 20 kalendárikov. Tí spravia to isté, pôjdu voliť DS a nájdu 5 ďalších svojich priateľov a nasledovníkov a tým rozdajú po 4 noviny a 4 kalendáriky. A poslední účastníci hry spravia to isté, pôjdu voliť DS a nájdu 4 priateľov - voličov DS, ktorým dajú po jednom výtlačku novín a jednom kalendáriku.

Poznámka: Kalendáriky nie sú až tak dôležité, podstatné sú noviny. Ak miniete noviny, pýtajte si ďalšie, v každom krajskom meste máme zásobu. Ak sa minú všetky dáme spraviť dotlač...

Jednou takouto hrou získate až 656 potenciálnych verných voličov DS.

Hru môžete samozrejme zopakovať aj viackrát.

Príklad: Ak toto spraví 150 kandidátov dvakrát a budú úspešní, prinesie nám to 7% vo voľbách.

Odporúčaná komunikácia smerom k priateľom:

"Urob to kvôli mne, kvôli svojmu priateľovi"

"Mňa poznáš, so mnou môžeš ísť na pivo a mne môžeš potom aj vynadať"

"My dvaja, priateľu, sme viac ako nakradnuté milióny"

"Vytrieme spoločne tým prachatým stranám kocúra"

Na záver jedna veľká prosba:

Sme veľmi efektívni, množstvo vecí si robíme zadarmo, my aj mnohí dobrovoľníci. Máme skvele nastavenú kampaň. Avšak sú veci, ktoré stoja peniaze - elektronická reklama, billboardy, volebné noviny, kalendáriky, bundy DS, odznaky, perá... Kampaň hradíme z toho, čo sme sa vyzbierali a z toho, čo nám dobrí ľudia poslali, ale zásoby sa stenčujú. Ak by ste boli ochotní prispieť akoukoľvek sumou aj Vy, peniaze využijeme na prospech veci a na dosiahnutie spoločného cieľa. Transparentny účet DS...

Drž me si palce, o týždeň sa vám ozvem zas.

Milí priatelia, spolubojovníci, kandidáti DS, hor sa do ulíc a na soc. siete. Ukážme všetkým, že sme najlepší.

Slušnosť zvíťazí.

S úctou Ľubo Galko, poslanec NR SR

Množstvo iných manipulatívne napísaných textov nájdete aj v samotných volebných novinách, o ktorých písal pán Galko ale aj v statusoch na FB stránkach troch hlavných protagonistov.

(Topky.sk / Vlado Anjel)

A ako táto Pyramídová hra nakoniec dopadla?

Počet získaných prednostných hlasov 29.2.2020 vo voľbách:

Ľ.Galko 672

N.Blahová 1017

J.Rajtár 1619 (volebný líder DS)

Celá strana DS presvedčila 4191 voličov, čo predstavuje 0,14% platných hlasov.

OSPRAVEDLNENIE predsedu DS Michala Kravčíka:

"Ako je možné, že až 28% platných hlasov voličov prepadlo mimo parlament? Dá sa to vysvetliť logicky? Myslím že dá... Slov.prostredie polit.strán je natoľko nasýtené silnými egami, že každý chce spolupracovať len so sebou a politici majú pocit, že keď majú prof.marketéra, tak ich zaručene dostane do parlamentu. No teraz sa prerátali. Nestačili im peniaze ani nájazdy po Slovensku.

Volič je však múdrejší, ako všetci politici dohromady. Volič stavil na istotu. V týchto voľbách sa prejavila túžba po veľkej zmene, preto voliči odmietli riskovať. Jedna skupina stavila na istotu zmeny a 2.skupina na istotu zachovania doterajšieho skorumpovaného režimu. Jedinou výnimkou je nový pol.subjekt ZA ĽUDÍ a aj to "nový" je s otáznikom, pretože líder je bývalý prezident. Ale aj tento politický subjekt sa len s veľkou námahou tesne prekĺzol do NRSR... 28% zúčastnených voličov, ktorí dali 18-tim politickým subjektom hlasy jednoducho prepadli...

Myslím, že to lídri pol.subjektov, ktorí sa nedostali do Parlamentu podcenili veľkú túžbu voliča po zaručenej zmene. To sme podcenili aj my v Demokr.strane. Najvypuklejšie sa to prejavilo v koalícii PS-SPOLU, či v Maďarských politických subjektoch, nevynímajúc KDH, Dobrú voľbu, Vlasť, SNS, či ostatné drobné strany. Jednoducho hrali sme všetci sami na seba na princípe "ja, ja, ja jenom ja".

Pre mňa je dosť frustrujúce, že som nedokázal presvedčiť Predsedníctvo DS, aby sme prijali ponuku od lídra OĽaNO ísť kandidovať na kandidátke OĽaNO. DSka by sa určite nedopustila tesne pred voľbami závažnej politickej chyby pri otvorení nezmyselnej schôdze NRSR a dnes už vieme, že DSka by bola súčasťou vlády a mohla konečne reinkarnovať svoju politickú činnosť v prospech novej polit.kultúry pre lepšiu budúcnosť.

Snáď sa raz dozvieme pravdu, prečo sa moji kolegovia z prededníctva DS odmietli vybrať touto cestou. Iba OĽaNO jediné nemalo prof.marketéra a práve tento pol.subjekt zdrvujúco vyhral. Igor klobúk dole a budem Tebe i OĽaNO držať palce, aby to vyšlo. Nedovoľ, aby mediálne harašenie o predčasných voľbách sa stalo realitou.

18 politických subjektov by sa malo viac ako 800 tisíc svojim voličom minimálne ospravedlniť. Ja ako predseda DS sa 4191 našim voličom ospravedlňujem a veľmi."

10 dní pred voľbami sa v éteri objavila táto správa:

"O prípadnom odvolaní nezaradených poslancov NRSR okolo Ľ.Galka z kandidačnej listiny DS bude hovoriť predsedníctvo strany. Uviedol predseda DS Michal Kravčík. Predsedníctvo by sa podľa neho malo zísť v najbližš.dňoch. Kravčík vyzval poslancov, aby odstúpili z kandidátky, keď podporili otvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu. Podľa Kravčíka je možné, že ak by poslanci okolo Galka z kandidátky neodišli, viacero kandidátov za DS, ktorí s nimi nesúhlasia, môžu kandidátku opustiť..."

Médiam sa už vyhla správa, že podľa slov predsedu "zmanipulované predsedníctvo DS" skupinu poslancov okolo Galka a Rajtára na kandidátke podržalo a na protest nakoniec tesne pred voľbami z kandidátky odstúpil samotný predseda strany Michal Kravčík.