Keď Pietruchová kastuje mužov podľa pleti a vzdelania

Bojuje proti diskriminácii? Tá rasistka, sexistka a náboženská šovinistka? Riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí tvrdila,že 1.muža v krajine dostali do kresla nevzdelaní tmaví sexistickí muži tzv."Black Trash"

(z angličtiny: Biely odpad)

Oľga Pietruchová svoje kontroverzné tvrdenie napísala v debate na FB, keď Jej ideologický „kamoš“ Michal Havran zverejnil status, v ktorom sa zamyslel nad príčinou víťazstva I.Matoviča v parlamentných voľbách. Podľa Havrana za to môže zlá sociálna situácia chudobných Američanov. Pietruchová však napísala nesúhlasný komentár :

„Mišo, nemyslím si, že na realitu slovenského tmavého nevzdelaného muža môžeš používať túto optiku, oni sú tí prví, čo kričia, keď by im štát chce nejako pomôcť. Tam hral podľa všetkého oveľa väčšiu úlohu rasizmus a sexizmus, od Matoviča a OĽaNO kandidátov rómskej národnosti počuli nahlas to, čo si rozprávajú s kamošmi pri pálenke. Tu si môžete prečítať dobrý článok, vychádzajúci z analýz fenoménu tzv. TMAVEJ LÚZY – teda akémusi ODPADU...“

Na Pietruchovú zareagoval ďalší diskutujúci, ktorému sa jej neúctivé pomenovanie tmavých ľudí vôbec nepáčilo: „Určite existuje niečo, ako TMAVÁ LÚZA. Rovnako ako ŽLTÁ LÚZA, ČERVENÁ LÚZA či DÚHOVÁ LÚZA... Ale 25% Slovenska? To po prvé. Po druhé, toto ideme do debaty vnášať? Takúto terminológiu?“ pýtal sa rozhorčene.

Feministka a štátom platená „bojovníčka proti diskriminácii“ sa ale bránila: „Treba si prečítať ten článok, sú k tomu rôzne analýzy, je to jednoducho zaužívaný pojem, ja som si ho nevymyslela.“ odpovedala Pietruchová.

Iný diskutujúci zas vyvrátil Pietruchovej výmysly o voličoch Matoviča:

„Ono predovšetkým ak by boli voľby na Slovensku kedykoľvek motivované rasizmom, dosť ťažko by sa potom vysvetľovalo, prečo cigána FICA v 1.kole prezidentských volieb volilo výrazne viac bielych mužov, ako belošku Zuzanu Čaputovú v 1,kole. A než sa dočkáme vášho vysvetlenia pani Pietruchová, že majú väčšie predsudky voči ženám ako černochom, tak by som ešte poukázal, že Čaputovú v 1.kole rovnako volilo aj menej bielych žien, ako cigána FICA v 1.kole – aj keď rozdiel ani zďaleka nebol taký dramatický – a vlastne vo všeobecnosti menej žien ako takých.“

Pietruchová si však stála za svojím: “Čo sú to – s prepáčením – za chu*oviny? Je predsa faktom, že Matovič vyhral hlavne vďaka podpore tmavých nevzdelaných mužov a sčasti ich žien… nie sme predsa v polit.diskusii v TV, bavíme sa na FB...“ napísala Pietruchova akoby netušiac, že FB je tiež verejný priestor a jej názory si môže prečítať ktokoľvek... No nepamätám si to už úplne presne, ale takto nejak približne, približne dosť presne, vyzerala diskusia riaditeľky úradu, nesúci v názve 2x použité slovíčko ROVNOSŤ (vrátane ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ). Napriek vlne kritiky a interpelácií opozičného poslanca, ju minister Richter(SMER) v úrade podržal. A nebolo to po 1.krát... 3 roky predtým opakovane hrubo urážala na svojom blogu kresťanských aktivistov.

O.Pietruchová brala 9 rokov tučný plat z našich daní. Za 9 rokov sme o nej v médiach počuli presne 5 krát:

1.Keď 80-tisíc účastníkov Národného pochodu a život nazvala PEDOFILMI.

2.Keď ju minister Richter neodvolal...

3.Keď xenofóbne hodila veľkú skupinu obyvateľstva do jedného vreca (zhodou okolností príslušníkov jednej rasy, jedného pohlavia a jednej spoločenskej vrstvy) a obvinila ich všetkých z rasizmu a sexizmu.

4.Keď ju minister Richter neodvolal...

5.Keď po dlhých rokoch dostala konečne padáka od nového ministra... tak to zrazu na nás vylieza zo všetkých kútov mediálneho priestoru, nebyť toho ani by sme o 9 rokoch netušili, že akýsi odbor rovnosti si v štátnej správe platíme...

Nuž tak...