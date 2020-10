Keď Čaputová nechápe, že pri rýchlom šírení vírusu sa nedá spoliehať na pomalé testy PCR

Prečo slovenskí novinári prinášajú všakovaké FAKE NEWS od výmyslu sveta a od výmyslu "vedcov"? Dopletené-upatlané Klempy, Kolláre, Čekany? A keď sa niečo ozaj relevantné udeje, tak sa o tom dozvedám až po 2dňoch aj to iba náhodou?

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen v stredu povečer oznámila, že EÚ vynakladá 100 miliónov eur na nákup antigénových testov pre COVID-19, vzhľadom na to, že koronavírus opäť zasiahol celú Európu.

Ursula Von der Leyen na tlačovej konferencii v Bruseli uviedla, že na rozdiel od tohtoročnej jari, keď sa začala pandémia, teraz už každá európska krajina pociťuje dopady 2.vlny vírusu. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) tvrdí, že vírus sa šíri po celom kontinente. Agentúra uvádza, že vírusom sa nakazilo takmer 6,5 milióna ľudí v členských krajinách EÚ, plus v Británii, Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Islande.

Ursula Von der Leyen tvrdí, že EK nakupuje rýchle antigénové testy ako ďalší nástroj, ktorý pomôže dostať COVID-19 pod kontrolu. Tie sa nepovažujú za také spoľahlivé ako štandardné PCR-testy, fungujú však oveľa rýchlejšie a výsledky sú k dispozícii v testovacom mieste do 15 minút. Európski odborníci na zdravie tvrdia, že vírus sa teraz šíri príliš rýchlo na to, aby sa dalo spoliehať na testy, ktoré môžu trvať niekoľko dní.

Ursula Von der Leyen tiež vyzvala vedúcich predstaviteľov členských štátov, aby zlepšili zdieľanie informácií o víruse. Tvrdí, že to pomôže zistiť, kde je možné nájsť voľné kapacity JIS, a lepšie organizovať cezhraničnú starostlivosť o pacientov.

z VoiceOfAmerica preložila blogerka Mária Benová

TASR bola bola v ten deň s citáciami predsedníčky EK výrazne stručnejšia:

EÚ vyčlenila 100 miliónov eur na rýchlotesty na koronavírus

„Rýchle antigénové testy sa momentálne dostávajú na trh. Môže to zohrať kľúčovú rolu,“ citovala Ursulu von der Leyen agentúra AFP.

Deň pred videokonferenciou lídrov členských štátov EÚ von der Leyenová uviedla, že EK sa bude snažiť o lepšiu koordináciu v oblasti sledovania a vystopovania prenosu prípadov nákazy v rámci EÚ.

„Vyzývam členské štáty na úzku spoluprácu. Ak krajiny teraz podniknú odvážne kroky, pomôžu tak zachrániť životy a ochrániť živobytie…“

28.októbra agentúrnu správu z TASR prebrali:

o 16:47 SME.sk stručne vrámci COVID-19 OLINE:

Brusel vyčlenil 100mil.€ na kúpu rýchlotestov na nový koronavírus. "Rýchle antigénové testy sa momentálne dostávajú na trh. Môže to zohrať kľúčovú rolu," povedala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Deň pred videokonferenciou lídrov štátov EÚ von der Leyenová povedala, že eurokomisia sa bude snažiť o lepšiu koordináciu pri sledovaní a vystopovania prenosu prípadov nákazy v EÚ. "Vyzývam členské štáty na úzku spoluprácu," dodala. o 16:49 TERAZ.sk (EÚ vyčlenila 100mil.€ na rýchlotesty na koronavírus) o 16:51 CAS.sk (EÚ nakúpi antigénové testy za 100mil.€: Môžu zohrať kľúčovú úlohu) o 17:08 pluska.sk (EÚ investuje ZÁVRATNÚ sumu do rýchlotestov: Môžu podľa nej zohrať KĽÚČOVÚ rolu!) o 17:40 >Aktuality.sk (EÚ vyčlenila 100mil.€ na rýchlotesty na koronavírus) o 18:30 glob.zoznam.sk ako príloha k článku: Eurokomisia podľa Maroša Šefčoviča očakáva, že krajiny EÚ pripravia dobré očkovacie stratégie i parlamentnelisty.sk

29.októbra/30.októbra o tlačovke Ursuly von der Leyen v slovenskej dennej tlači nikde ani čiarka!!!

Vysvetlenie naznačuje tento zaujímavý článok...

Koronavírus priniesol na jar do európskych ekonomík úplne nový typ priemyslu. Pre zjednodušenie ho nazvime PCR-biznis. Ide o výrobcov testovacích sád, tzv.“kitov“ a v neposlednom rade aj o laboratóriá, ktoré pracujú (v posledných týždňoch vo dne v noci) na vyhodnocovaní prítomnosti RNA koronavírusu vo vzorke z nosohltanu budúcich pacientov. Iba v slovenských zemepisných šírkach už dnes dosahuje toto nové priemyselné odvetvie celkové obraty vo výške rádovo 20 miliónov eur mesačne. Je preto úplne prirodzené, že sa v každej krajine EÚ nájdu ľudia, ktorí sa naplno venujú PCR-lobingu. Ľudia, ktorí budú „v mene vedy“ tvrdiť, že kľúčovým riešením na premnožený vírus v krajine je nešpekulovať, zatnúť zuby a robiť to isté, čo sa robieva v časoch "prímeria", keď výskyt vírusu v populácii je len sporadický. Len teraz to vraj treba robiť v 100-násobne väčšom objeme ako počas 1.vlny, lebo veď čísla nepustia. Čo presne? Vraj nič zložité, len dookola dohľadávať kontakty od čerstvo nakazených (tzv."contact tracing") a posielať ich do domácej karantény a na 4.-5. deň šup-šup na PCR test. Takže, keď sme si v čase letného dlhodobo udržateľného "prímeria" s vírusom vystačili s vykonaním 3-tisíc PCR testov denne, tak dnes bude aj naďalej všetko trvalo udržateľné, len postačí, ak tie isté laboratóriá vyhodnotia do 300-tisíc testov denne od Slovákov, čiže 20-násobok dnešnej maximálnej kapacity… [Pokrač.článku]